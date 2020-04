Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a amenințat pe internet polițiștii de la secția 24 din București a fost reținut duminica, a anunțat Poliția Capitalei. Acesta va fi prezentat instanței cu propunere de arestare...

- Un barbat care a amenințat pe internet polițiștii de la secția 24 din București a fost reținut duminica, a anunțat Poliția Capitalei. Acesta va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva.Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, polițiștii s-au sesizat cu privire la savarșirea…

- Un cadru medical de la Spitalul Floreasca din București este acuzat ca a furat din depozitul spitalului 2.000 de masti si mai multe recipiente cu dezinfectant, dupa care a vandut echipamentele medicale unei alte persoane. Polițiștii din București au pus in aplicare, vineri, un mandat de aducere emis…

- Un barbat a fost prins conducand cu 238 km/h pe A3 si a fost amendat cu 2.900 de lei, fiindu-i retinut si permisul de conducere.”In cursul zilei de ieri, politistii Biroului de Politie Autostrada A3 Bucuresti - Brasov au depistat un barbat, de 42 de ani, din Bucuresti, care conducea cu viteza…

- Ziarul Unirea Și-a amenințat cu moartea soția și a agresat-o: Barbat de 37 de ani REȚINUT de polițiști. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție Și-a amenințat cu moartea soția și a agresat-o: Barbat de 37 de ani REȚINUT de polițiști. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție Polițiștii…

- In dupa amiaza zilei de ieri, 3 martie 2020, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, de catre o femeie din Zlatna, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in municipiul Alba Iulia, a fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de…

- Un barbat de 49 de ani a fost retinut de politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti dupa ce ar fi incalcat ordinul de protectie provizoriu, emis de putin timp. Fosta concubina a reclamat ca el a urmarit-o si a amenintat-o pe strada.