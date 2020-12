Stiri pe aceeasi tema

- Un politist si un politist local din Fundata au fost agresati pe strada de un barbat. "In timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Fundata, judetul Brasov, ar fi fost agresati fizic, de catre un barbat in varsta de 38 ani. Agresorul le-ar fi aplicat politistilor,…

- Luni, 23 noiembrie, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Baia Mare, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului, a fost sesizat despre faptul ca, la intersecția strazii Barajului cu strada Arinului, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale,…

- In data de 05.11.2020, in jurul orei 00:45, politistii din cadrul Poliției Orașului Simeria au fost sesizati despre faptul ca, pe o strada din orașul Simeria, a avut loc un eveniment rutier. In cel mai scurt timp, o patrula de siguranța publica s-a deplasat la fața locului, unde a depistat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a venit cu precizari in legatura cu luarea de ostatici de la Mereni, din aceasta dimineața. Oficialul a mers personal la fața locului, pentru a discuta cu agresorul, iar ulterior a mulțumit polițiștilor și angajaților Fulger, pentru implicare.

- O femeie de 38 de ani din Timișoara a murit pe o strada din oraș, dupa ce trei persoane necunoscute i-au furat telefonul și portofelul și a lovit-o. Aceasta a fost gasita de niște trecatori cazuta in mijlocul drumului. Joi, dupa ora 20:00, un apel la 112 a anunțat autoritațile ca o femeie era cazuta…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost injunghiat de un minor pe o strada din municipiul Vaslui, la fata locului fiind solicitat un echipaj SMURD. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi…

- Curtea de Argeș și intr-o comuna din județul Argeș au disparut cate 400 de buletine de vot, relateaza ziarele locale. La Primaria Curtea de Arges lipsesc circa 400 de buletine de vot din pachetele care au plecat de la Institutia Prefectului. La Biroul Electoral de Circumscriptie Curtea de Arges, politistii…

- Politistii l-au retinut pe un tanar de 25 de ani din Alba Iulia, care a fost implicat intr-un conflict in care un barbat de 30 de ani a fost injunghiat. Scandalul violent a avut loc intre trei tineri beti, anunta Romania TV. Dupa incident, cei trei agresori au fugit. Ranitul a sunat la 112…