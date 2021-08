Stiri pe aceeasi tema

- Situație neobișnuita pe bulevardul Mamaia. Un Rolls-Royce a ramas fara benzina chiar la intrarea intr-un sens giratoriu. In imagini se vede cum mașina ramane blocata și chiar ingreuneaza circulația rutiera. Norocul șoferului a fost ca o alta persoana i-a venit in ajutor cu... un bidon de benzina.

- O noua granita a fost atinsa in domeniul medicinei. In Franta, a fost realizata o inima complet artificiala, un eveniment ce da sperante multor pacienti aflati pe listele de transplant. La sfarșitul anului trecut, o companie franceza numita Carmat a primit aprobarea in Europa pentru prima inima…

- Ieri, 19 iulie 2021, doi jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Roșia Montana au acordat primul ajutor unei persoane care se afla in stare de inconștiența intr-o mașina. In cursul zilei de ieri, plt. adj. șef Narița Adrian și plt. maj. Bobar Mircea din cadrul Postului de Jandarmi Montan Roșia…

- Situatie imprevizibila la o sectie de votare din localitatea Varnița, raionul Anenii Noi. Un barbat și-a pierdut cunoștința la una dintre secțiile de votare. Oamenii legii aflați in zona la asigurarea și menținerea ordinii publice i-au acordat primul ajutor medical.

- Un barbat, in varsta de 63 de ani, din Orhei, a fost salvat de echipa SAMU dupa ce a avut amețeli și și-a pierdut cunoștința. S-a intamplat ieri in jurul orei 16:51. Neintarziat rudele acestuia au solicitat intervenția ambulanței.

- Florin Hozoc, directorul principalului distribuitor de imunoglobulina din Romania, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, ca aceasta criza a fost generata de lipsa stocurilor de la ceilalți distribuitori din țara. Situație generata de scaderea drastica a colectarii de plasma umana, princialul ingredient…

- Un tanar de 20 de ani a fost retinut, dupa ce a patruns fara drept in locuinta unei femei de 66 de ani dintr-o localitate din Vrancea si a violat-o. ''La data de 24 mai, politistii din cadrul Politiei Municipiului Adjud au fost sesizati prin apelul 112 de catre un barbat din Paunesti cu privire…