- Un barbat de 37 de ani din Constanta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, iar agentii au tras 8 focuri de arma pentru a-l opri, informeaza publicatia locala Ziua de Constanta . Incidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 07:40, cand polițiștii rutieri din Constanța au incercat…

- Politistii din orasul Constanța au tras opt focuri de arma pentru a opri un șofer. Au constatat apoi ca era beat și ca nu avea permis, informeaza Digi24 . Incidentul a avut loc sambata dimineața, cand polițiștii rutieri din Constanța au incercat sa opreasca un șofer. Pentru ca acesta nu a oprit, polițiștii…

- Politistii din orasul Constanța au folosit armele din dotare pentru a opri un sofer. Au constatat apoi ca era beat și fara permis. Incidentul a avut loc sambata dimineața, cand polițiștii Biroului...

- La data de 25 iunie 2021, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat pe un barbat, de 51 de ani, din comuna Micasasa, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, pe strada Principala, din comuna Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- In cursul zilei de joi dimineața, aproximativ ora 3:00, polițiștii de frontiera au vrut sa opreasca un autoturism care nu avea placuțe de inmatriculare. Acesta circula pe un drum forestier, de la frontiera de stat spre interiorul țarii, in apropierea localitații Borșa. Șofer urmarit cu focuri de arma…

- Politistii de frontiera maramureseni au tras mai multe focuri de arma pentru a opri un șofer, care in cele din urma s-a rasturnat cu mașina la trecerea peste un pod. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, incidentul a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi,…

- Un barbat care s-a urcat beat la volan si fara a detine permis pentru nicio categorie de autovehicule a fost urmarit de politisti, in noaptea de joi spre vineri, pe o distanta de mai multi kilometri, fiind prins pe o strada din Ploiesti, dupa ce, anterior, el a acrosat autospeciala de politie. Potrivit…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pe numele unui tanar de 26 de ani, din Motatei, cercetat pentru comiterea a patru infractiuni. Tanarul este acuzat ca a condus fara permis o motocicleta neinmatriculata, a accidentat un barbat si a parasit locul faptei. Potrivit politistilor doljeni, accidentul…