Un bărbat beat a murit, iar altul a fost GRAV rănit, după ce au intrat cu ATV-ul într-un stâlp Un barbat a murit, iar altul este grav ranit dupa ce au intrat cu un ATV intr-un stalp aflat in apropierea caii ferate, in județul Sibiu. Conducatorul vehiculului era sub influența alcoolului, spun polițiștii. Accidentul s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, pe DJ 105 J, in afara localitații Porumbacu de Jos. Anchetatorii au […] The post Un barbat beat a murit, iar altul a fost GRAV ranit, dupa ce au intrat cu ATV-ul intr-un stalp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit și un tanar este grav ranit dupa ce ATV-ul pe care se aflau a lovit un stalp aflat in apropierea caii ferate in județul Sibiu. Conducatorul vehiculului era sub influența...

- Un barbat a murit și un tanar este grav ranit dupa ce ATV-ul pe care se aflau a lovit un stalp aflat in apropierea caii ferate in județul Sibiu. Conducatorul vehiculului era sub influența alcoolului. Accidentul s-a produs sambata noaptea pe DJ 105 J, in afara localitații Porumbacu de Jos.…

- Accidentul deosebit de grav a avut loc pe o strada din Cluj puțin dupa ora pranzului. Șoferul unui autoturism a lovit un motociclist, dupa care și-a continuat drumul, lovind trei pietoni. Unul dintre ei, o femeie de 60 de ani a decedat. Alte trei persoane au ajuns cu rani grave la spital. Se pare ca…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare ca șoferul bause inainte de a se urca la volan, iar intr-o curba a facut o menevra greșita, autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. Autoutulitare a luat foc. Pasagerul din dreapta a fost proiectat…

- 11 salvamontiști din județulele Sibiu și Argeș au participat la acțiunea de salvare a unui turist ramas blocat pe peretele Lespezi, din Munții Fagaraș. Alpinistul impreuna cu un alt coleg a alunecat de pe peretele stancos. Din pacate cel de-al doilea nu s-a mai putut prinde și și-a pierdut viața. Accidentul…

- 11 salvamontiști din județulele Sibiu și Argeș au participat la acțiunea de salvare a unui turist ramas blocat pe peretele Lespezi, din Munții Fagaraș. Alpinistul impreuna cu un alt coleg au alunecat de pe peretele stancos. Din pacate cel de-al doilea nu s-a mai putut prinde și și-a pierdut viața. Accidentul…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…

- Un barbat a fost ranit, vineri, in Capitala, dupa ce o bucata de șina a strapuns podeaua unui tramvai aflat in mers. Incidentul a avut loc pe strada Nerva Traian, cand o bucata de șina, de la calea de rulare a tramvaiului, s-a rupt și a patruns prin podeaua unui vagon. Un barbat, de 54 […] The post…