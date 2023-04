Un bărbat, bătut de soție, a ajuns la spital Un barbat din stinga Nistrului a ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce a fost batut de soție și fiu. Incidentul a avut loc pe 17 aprilie, in localitatea Dubasari. Potrivit presei locale, in timp ce se aflau la masa și serveau bauturi alcoolice, intre membrii familiei s-a iscat o cearta. Intr-un moment, soția a rup piciorul de la masa și a inceput sa-i aplice lovituri soțului, fiind aj Citeste articolul mai departe pe noi.md…

