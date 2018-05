Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din locuinte, a fost retinut in urma unei perchezitii la domiciliu, dupa ce a fost depistat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei in timp ce avea asupra sa aproximativ 350 de chei, de diferite tipuri si modele. …

- O femeie, de 37 de ani, din Alba Iulia, si un barbat, de 47 de ani, din Girda de Sus, au fost retinuti de politisti si urmeaza sa fie prezentati procurorilor pentru dispunerea masurilor legale intr-un caz de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor imobiliare, cu un prejudiciu estimat la peste…

- La data de 3 mai a.c., in cadrul cercetarilor efectuate in mai multe dosare penale, privind savarsirea infractiunii de furt, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au identificat un barbat, de 39 ani, din Bistrita, banuit de comiterea faptelor. ...

- Barbatul care facea drifturi in parcarea unui mall a fost retinut de polițiști. Atat soferul, cat si pasagerul care il insotea au fost condusi la subunitatea de politie pentru audieri. Reținerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui autoturism avand dreptul de a…

- Soferul care facea drifturi, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment, a fost retinut, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, retinerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui…

- Un barbat din Ramnicu Sarat a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce ieri, in timpul unui scandal cu fosta concubina, a scos un cuțit și l-a folosit pentru a o rani pe femeie. In urma taieturilor provocate, victima a ajuns la spital. Mai tarziu, cuțitarul a fost reținut de poliție și trimis in arest.…

- Politistii din Mehedinti au efectuat luni dimineata 8 perchezitii, pe raza judetelor Mehedinti si Dolj, precum si pe raza municipiului Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.

