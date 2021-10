Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliție si a cerut sa fie trimis la inchisoare, intrucat viața alaturi de soția lui devenise imposibil de suportat, relateaza presa internaționala, care citeaza jandarmeria italiana. Barbatul in cauza este un albanez…

- Un barbat plasat în arest la domiciliu în Italia s-a prezentat la un comisariat de Politie si a cerut sa fie trimis la închisoare întrucât a considerat ca viata alaturi de sotia lui devenise imposibil de suportat, a anuntat duminica Jandarmeria italiana, citata de AFP și…

- Albanezul in varsta de 30 de ani, care locuieste in Guidonia Montecelio, o localitate de langa Roma, „nu mai reusea sa faca fata coabitarii fortate alaturi de sotia lui”, potrivit unui comunicat al carabinierilor din orasul invecinat Tivoli, a relatat Agerpres . Un albanez plasat in arest la domiciliu…

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Politie si a cerut sa fie trimis la inchisoare intrucat a considerat ca viata alaturi de sotia lui devenise imposibil de suportat, a anuntat Jandarmeria italiana, citata de AFP.

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliție si a cerut sa fie trimis la inchisoare, intrucat viața alaturi de soția lui devenise imposibil de suportat, relateaza presa internaționala, care citeaza jandarmeria

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia a cerut sa fie trimis in inchisoare intrucat a considerat ca viata alaturi de sotia lui devenise imposibil de suportat, a anuntat Jandarmeria italiana. „Viata mea privata a devenit un calvar, nu mai pot sa suport, vreau sa merg la inchisoare”, le-a transmis…

- Peste 12 ani de INCHISOARE pentru barbatul din Alba Iulia care a violat o fetița de 12 ani, in timp ce era arestat la domiciliu Peste 12 ani de inchisoare, atat va sta Florin Ciociu, barbatul care a violat in mod repetat, o fetița de 12 ani, in locuința sa din cartierul Barabanț din Alba Iulia. Fapta…

- Un barbat care era arestat la domiciliu intr-o cauza penala aflata in faza de judecata a fost retinut de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta sub acuzatia de ultraj, dupa ce a amenintat cu moartea si cu acte de violenta un ofiter de politie si membrii familiei acestuia,…