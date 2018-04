Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat acuzat ca a patruns noaptea intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei jefuindu-i pe locatari sub amenintarea unui cutit, a fost prins in Dolj, in prezent aflandu-se in arest preventiv pentru talharie calificata.

- Surse judiciare citate de news.ro afirma ca barbatul arestat este Travis Plesan, zis "Rumburak", iar, conform politiei, barbatul, in varsta de 43 de ani, "este cunoscut cu preocupari de natura infractionala, atat in tara, cat si in strainatate". Potrivit Politiei Capitalei, cercetarile in…

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie a.c., politistii…

- Un barbat din Baila banuit de comiterea unei infractiuni de furt retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat de 55 de ani, din municipiul Braila,…

- Politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Bucuresti, ca banuit de comiterea unui furt cu un prejudiciu total de 600 de lei. Se pare ca, in luna noiembrie 2017, cand a eliberat un apartament din Alba Iulia, pe care-l inchiriase in regim hotelier,…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- Vineri, politistii Formațiunii Investigații Criminale Costesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in cursul anului 2017, Velcu Craioveanca, de 61 de ani și Biatrice Raducan,…