Un bărbat ar putea ajunge la închisoare după ce și-a bătut fosta iubită într-un salon de cosmetică din Pitești In momentul in care barbatul a inceput sa o loveasca pe femeie, o alta tanara ce se afla in salon care a vazut toata scena, a incercat sa o scape pe victima de agresor insa a fost și ea atacata.Martorii au fost cei care au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii care l-au incatușat pe barbat și l-au dus la secție. Barbatul se afla acum in arest preventiv și risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. „In ziua de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 10:30, polițiștii Secției 3 Poliție Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența despre faptul ca un barbat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Pitesti a fost retinut de politisti, iar apoi plasat sub control judiciar, fiind acuzat de violenta in familie, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce a facut scandal intr-un salon cosmetic, unde si-a agresat fosta concubina, dar si pe o femeie care a sarit in apararea…

- In seara zilei de 08 octombrie a.c., polițiștii argeșeni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca o femeie amenința ca se arunca in gol, din apartamentul unui bloc din Razboieni. In urma sesizarii, la fata locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, și au reținut un barbat de 27 de ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea…

- Pe 8 septembrie, in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, un barbat ar fi patruns, prin efracție, intr-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 2 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune (savarșita prin metoda ”accidentul”), și au reținut un barbat de 34…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirera infracțiunilor de violarea sediului profesional și loviri sau alte violențe, și au reținut un barbat…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au finalizat cercetarile in doua cauze penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Intr-una dintre situațiile ce fac obiectul cercetarilor, s-a…

- Un barbat de 29 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, a fost retinut, ieri, de polițiștii Secției nr.1. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit ca, in dimineața zilei de 21 august, ora 6.25, in urma unui conflict spontan, barbatul ar fi agresat…