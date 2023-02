Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul Koln, vestul Germaniei, a condamnat marti un barbat la 14 ani si sase luni de inchisoare pentru abuz impotriva copiilor, fapte savarsite in timp ce acesta lucra ca babysitter in perioada 2005-2019 in orasul Wermelskirchen, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Judecatoria Slobozia s-a pronunțat recent intr-un dosar de «talharie calificata», trimis in judecata de Parchetul Slobozia. In urma deliberarilor, magistrații l-au condamnat pe inculpat la 13 ani cu executare pentru fapta pe care a comis-o. Victima a avut nevoie de 6 zile de ingrijiri medicale din cauza…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite, dupa un grav accident de circulație pe DN 58 in Caras-Severin. Victima, in varsta de 58 de ani, a fost lovita mortal de un autoturism care circula din Caransebeș spre Reșița. Pietonul mergea pe un drum fara lumina stradala, si fara sa poarte haine cu elemente…

- Un caz de-a dreptul șocant s-a inregistrat zilele trecute. Un barbat care in martie 2018 a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 23 de ani de inchisoare a scapat acum de orice raspundere penala. Cel in cauza este Silvestru Rusu, nimeni altul decat fratele escrocului Ovidiu Rusu. Deși avea de ...

- Un barbat in varsta de 30 de ani, originar din raionul Șoldanești, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru savarșirea infracțiunii de viol al unei persoane care nu a implinit varsta de 14 ani. Sentința in acest a fost pronunțata…