Un bărbat, aflat în arest la domiciliu pentru tentativă de omor, a fost găsit spânzurat Un barbat din judetul Arges, cercetat intr-un dosar de tentativa de omor si aflat in arest la domiciliu a fost gasit spanzurat duminica. Barbatul de 51 de ani se afla sub mandat de arestare la domiciliu, fiind cercetat intr-un dosar penal pentru tentativa de omor. ”In ziua de 15 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei […] The post Un barbat, aflat in arest la domiciliu pentru tentativa de omor, a fost gasit spanzurat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Sectorului 4 pot beneficia de doua sau mai multe locuri de parcare pentru aceeasi adresa de domiciliu/resedinta sau sediu/punct de lucru, daca indeplinesc o serie de conditii, anunta autoritatea locala, potivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis joi, cetatenii pot face demersuri…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii au fost sesizati, miercuri, ca o masina parcata pe un loc special destinat persoanelor cu dizabilitati ar fi fost ridicata fara motiv, relateaza News.ro. “La data de 4 ianuarie, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- Cincisprezece perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane fizice si la sedii de firme din Bucuresti si din alte patru judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Noua persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”In…

- Un bancomat din comuna Castelu, județul Constanța, a fost spart noaptea trecuta, autorii apeland la explozibil pentru a distruge aparatul. Incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 03:15. Nu se stie deocamdata ce suma a fost sustrasa, dar cercetarile sunt in plina desfasurare. Potrivit…

- Din parapet in șanț, așa a fost trasata o trecere pentru pietoni la Suceava. Oameni se uita lung la ea, nu pentru ca nu ar fi nevoie de una in zona, ci pentru ca se intreaba cum sa o și folosesca pe aceasta. Proiectul are avizul Poliției. Pe o strada, care face legatura intre zona […] The post ”Dorel”…

- Poliția Capitalei a deschis dosar penal dupa ce, marți seara, o altercație a avut loc intre fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, și cunoscutul protestatar Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost protestatarul Marian Ceaușescu, la ieșirea…