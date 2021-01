Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Prahova și-a insușit, intr-un restaurant din localitatea aradeana Pecica, o borseta in care se afla o suma importanta de bani, dupa care a plecat in Germania. „La data de 12 ianuarie 2021, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii orașului Pecica au identificat un barbat de 48 de ani,…

- Insușirea bunului gasit. Infracțiunea pentru care este cercetat un barbat de 48 de ani, din județul Prahova, care a gasit pe spatarul unui restaurant din Pecica, o borseta in care se aflau 13.000 de euro și 3.000 de lei. Prahoveanul a parasit țara, fiind depistat pe teritoriul Germaniei.

- Un barbat care a luat o borseta cu bani, in total 13.000 euro si 3.000 de lei, lasata de un client intr-un restaurant din apropiere de frontiera cu Ungaria, a fost prins de autoritati in Germania, in urma investigatiilor facute, prejudiciul fiind recuperat, potrivit Agerpres. Purtatorul de…

- Un cetatean sarb a fost prins de politistii de frontiera din Botosani in timp ce incerca sa treaca ilegal granita dintre Ucraina si Romania, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit acesteia, barbatul in varsta de 35 de ani…

- Un tanar a fost prins in timp ce incerca sa iasa din Romania la volanul unui autoturism, cu un permis de conducere fals. El a declarat polițiștilor de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I ca ar fi cumparat documentul cu suma de 3.000 de euro, transmite Agerpres.

- Un tanar de 33 de ani, din Satu Mare, care trebuia sa fie in carantina acasa, a fost depistat de un echipaj de jandarmi in fața unui societați din Arad, unde consuma alcool. El a spus ca a plecat de acasa pentru ca nu crede in existența virusului Echipajul de Jandarmerie din Arad l-a gasit, […] Articolul…

- Un barbat de 51 de ani, din comuna Stelnica, este cercetat penal de politistii ialomiteni pentru furtul unei ambarcatiuni pescaresti, taiere ilegala de arbori din fondul national si furt de lemne.

- Acuzații de furt pe numele unui barbat de 40 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat de 6 ori dintr-un magazin din oraș. Ultima data a fost depistat in flagrant.