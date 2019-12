Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Serbia este in alerta si desfasoara o ampla operatiune de cautare a unui pedofil condamnat, acuzat ca a rapit o fata de 12 ani, informeaza joi Euronews potrivit Agerpres. Peste 220 de politisti sunt implicati in acest caz, urmarit cu sufletul la gura de intreaga tara. Ei verifica o zona…

- Un barbat de 43 de ani a murit, dupa ce a fost înjunghiat de catre amicul sau. Totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 16:00, în satul Negrea, raionul Hîncești. Poliția a fost alertata prin intermediul Serviciului 112 de catre un locuitor din sat.…

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- Serviciile de urgenta britanice au izolat miercuri o parte a uneia din cele mai frecventate artere comerciale din Londra, in urma relatarilor privind o posibila raspandire a unei substante toxice, o persoana fiind transportata la spital, relateaza agentiile Reuters si Press Association. Politia a anuntat…

- La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 09.40, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe raza orașului, au facut semnal regulamentar de oprire șoferului unui autoturism, care circula, pe contrasens, pe strada Ion Creanga din oraș. Conducatorul auto a ignorat semnalele și și-a continuat drumul.…

- Aaron Dean, un polițist care a ucis o femeie de culoare in timpul unei intervenții de sambata, a fost arestat și acuzat pentru crima, a anunțat Poliția din Forth Worth, Texas, citata de BBC News. Atatiana Jefferson a fost ucisa, sambata, dupa ce poliția a raspuns la un apel al unui vecin. Imaginile…