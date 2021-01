Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de tari au suspendat sosirea calatorilor provenind din Regatul Unit, dupa descopeirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit news.ro.Restrictiile vizeaza uneori si alte tari in care a fost descoperita noua tulpina, precum Africa de Sud…

- Este posibil ca noua tulpina a virusului ce provoaca Covid-19 sa circule și prin Franța, a declarat astazi ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, deși teste recente nu au detectat-o in țara, potrivit Reuters.”Este absolut posibil ca virusul sa circule in Franța”, a declarat Veran la postul de…

- Cele doua parti si-au dat duminica un nou termen-limita, cu scopul de a incerca sa ajunga la un acord in extremis cu privire la viitoarea lor relatie, cu doua saptamani inainte de divortul lor efectiv, in pofida faptului ca Boris Johnson a subliniat ca punctele de vedere ale Londrei si Bruxellesului…

- Un barbat din Marea Britanie vrea sa-și transforme barul in lacaș de cult, scrie Thescottishsun. Patronul unui bar specializat in tequila a depus actele pentru a-și transforma barul intr-o biserica, pentru ca lacașurile de cult pot ramane deschise in timpul restricțiilor de gradul 3. Pentru a depune…

- Doi frați din Marea Britanie sunt gemeni, deși s-au nascut in ani diferiți. Și nu la cateva secunde sau minute distanța la cumpana dintre ani, cum se mai intampla, ci la doi ani distanța unul de altul. Cum este posibil? Parinții au incercat de mai multe ori sa aiba copii și cum nu reușeau, au apelat…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, informeaza vineri Reuters. Oamenii…

- Belgianul Zizou Bergs (528 ATP) a reușit surpriza zilei la turneul ATP de la Anvers, dupa ce l-a învins în primul tur pe ibericul Albert Ramos-Vinolas (45 ATP), scor 7-5, 7-5. Cel mai important nume care s-a calificat în turul secund al competiției este Alex De Minaur (al optulea favorit).Rezultatele…