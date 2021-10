Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru talharie dupa ce a intrat in locuinta unei femei din Braila de unde a furat bijuterii si alte bunuri de valoare. Surprins de proprietara, el a amenintat-o cu un pistol despre care, ulterior, politistii au stabilit ca era de jucarie, potrivit…

- Ieri, 26 septembrie 2021, in jurul orei 14.20, pe DN 7, in afara localitații Șibot, un barbat, de 42 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 48 de ani, din Sebeș. In urma accidentului rutier, o femeie, de 43 de ani, pasagera…

- La data de 10 septembrie 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj s-au deplasat la o locuința din municipiu unde o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata de catre fostul sau concubin. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool și al…

- ACCIDENT rutier pe DJ 704, langa Vinerea: O femeie și doi copii, de 5 și 6 ani, duși la SPITAL, in urma coliziunii dintre doua mașini ACCIDENT rutier pe DJ 704, langa Vinerea: O femeie și doi copii, de 5 și 6 ani, duși la SPITAL, in urma coliziunii dintre doua mașini La data de 6 septembrie 2021, in…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107B, langa Santimbru: Un șofer a intrat pe contrasens și a bagat o femeie in SPITAL La data de 27 august 2021, in jurul orei 09,00, un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 B, pe raza localitații Santimbru, a patruns pe sensul opus de…

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…