- Un tragic accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe raza satului Calugareni. Un autoturism a lovit un stalp, s-a rasturnat iar conducatorul auto a murit. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare au intervenit la ieșire din Calugareni catre Bodrog…

- Noi detalii in cazul minorei de 2 ani, din Iași, care a murit la spital, dupa ce a fost adusa in stare de inconștiența, iar mama ei, a spus ca a lasat-o nesupravegheata in cada cu apa. In urma dosarului penal intocmit de politiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub aspectul savarșirii…

- Un barbat de 34 de ani s-a ales cu o amputatie a mainii stangi dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, luni, pe un camp din extravilanul localitatii Soimus, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL…

- Incident de securitate in apropierea Capitoliului. Un barbat a amenințat ca va detona o bomba pe care o are in autoturism. Și-a parcat mașina langa libraria Congresului și apoi a anunțat un polițist.

- Alerta cu bomba in fata Capitoliului Statelor Unite. Un barbat si-a parcat camioneta in fata bibliotecii institutiei si a avertizat ca are in vehicul un obiect explozibil.Politistii au reactionat prompt si au evacuat locuitorii din zona.

- Un barbat aflat intr-o camioneta parcata in exteriorul Bibliotecii Congresului a anuntat politia ca are o bomba, alerta in urma careia mai multe cladiri din zona Capitoliului SUA au fost evacuate, relateaza AP.

- Barbatul care a afirmat joi ca are o bomba in autoturismul sau parcat in apropierea Capitoliului se afla acum in custodia politiei, a declarat o sursa din politie citata de Reuters. "A iesit afara din masina si l-au prins. Il avem in custodie", a declarat un politist citat de Reuters.…

- Un barbat din Alba primește o pensie de peste 10.000 de euro, cea mai mare pensie platiita la ora actuala in Romania, in timp ce majoritatea romanilor incaseaza doar 800 de lei. Mai exact, suma se ridica la 50.359 de lei, bani pe care respectivul pensionar ii incaseaza in fiecare luna, drept rasplata…