Stiri pe aceeasi tema

- Steagurile diverselor tari afisate in fata Primariei Timisoara au devenit tinta unui incendiator astazi. Incidentul a fost semnalat de primarul Dominic Fritz, care acuza ca este un act extremist, motivat de actiuni precum cea a persoanelor care au intrat cu forta in insitutie alaturi de George Simion…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei citate de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat cu masca chirurgicala pe fata si un cutit, care a intrat in casa unei batrane din Partesti si a incercat sa-i ia banii prin amenintari, a fost arestat preventiv si este cercetat pentru tentativa de talharie calificata, a informat Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului, intr-un…

- Un barbat a fost transportat la spital cu arsuri la fata si la maini in urma unui incendiu care a izbucnit, duminica, intr-un bloc din localitatea Floresti, de langa Cluj-Napoca, si care a afectat un apartament si balcoanele altor apartamente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 45 de ani a fost grav ranit de un arbore, luni, in fondul forestier Rosia, judetul Suceava. Victima a fost transportata de pompieri si salvamontisti pana la ambulanta din cauza zonei greu accesibile, ulterior fiind preluata de un elicopter, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10.55, un barbat, care conducea un mijloc de transport public de persoane a surprins și accidentat un pieton, angajat in traversarea strazii, in proximitatea Garii CFR din municipiul Brașov. Victima, un barbat, in varsta de 90 de ani, primește ingrijiri medicale la…

- Un barbat s-a aruncat joi de pe pasajul de la Mihai Bravu. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata, in jurul orei 12.30, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la inalțime, de pe balustrada unui pasaj situat in sectorul 4. Fii la curent…

- Un barbat a fost in pericol sa se inece ieri dupa amiaza dupa ce a cazut in Lacul Morii din Bucuresti. A fost salvat la timp de trei politisti care nu au ezitat sa ii sara in ajutor. "Ionut, David si Nicusor Ei sunt politistii care, ieri dupa amiaza, au salvat o persoana de la inecldquo; se arata intr…