Dosar penal pentru inșelaciune. Cu asta s-a ales un barbat de 40 de ani din București. Acesta a incercat sa vanda unei femei o bucata de gresie in loc de telefon mobil. Potrivit IPJ Buzau, barbatul in cauza a vrut sa-i vanda unei femei, pentru suma de 300 de lei, o bucata de gresie in loc de telefon mobil. O femeie din Ramnicu Sarat a fost la un pas sa cumpere o bucata de gresie. Doamna dorea sa achiziționeze un telefon la mana a doua. Dupa ce a intrat pe o platforma online de vanzari, a luat legatura cu un barbat care i-a promis un dispozitiv mobil la pretul de 300 de lei. Cei doi s-au intalnit…