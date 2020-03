Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 martie a.c., politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.…

- Politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite The post Specula cu maști,…

- F. T. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au definitivat cercetarile intr-un dosar penal si l-au inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Campina cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizare a instantei de judecata, privind un barbat cercetat sub aspectul…

- Peste 16.700 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de 170.000 de lei, au fost confiscate de politisti de la un satmarean prins in flagrant in Baile Felix, acesta fiind retinut, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a fost depistat in trafic, pe DN 2E, in localitatea suceveana Capu Codrului, cu cateva zeci de mii de cartuse de tigari de provenienta extra-comunitara, o alta cantitate fiind identificata si confiscata, marti, dintr-un depozit folosit de acesta.Potrivit IPJ…

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de Post-ul TARGOVIȘTE: Barbat reținut, pentru evaziune fiscala, de polițiștii dambovițeni de la Investigarea Criminalitații Economice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Politistii fac adevarate raiduri la locuintele contrabandistilor de tigari. Dupa ce saptamana trecuta mai multe locuinte ale unor suspecti au fost scotocite de politisti, acum a venit randul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) sa iasa in evidenta. Politistii au descins luni…

- Casa unui barbat banuit de contrabanda cu țigari a fost percheziționata luni, 17 februarie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Au fost descoperite nu mai puțin de 45.000 de țigari nemarcate fiscal. Oamenii legii au descins astazi in localitatea Silagiu din Timiș, la…