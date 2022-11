Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat in Fantana cu Pești din Timișoara, repusa in funcțiune vineri, 18 noiembrie, dupa aproape trei ani de cand au inceput lucrarile de reabilitare. Afara temperatura era sub 10 grade Celsius.

- Intervenție a polițiștilor locali care patruleaza in centrul orașului, sambata seara. Oamenii legii au scos din Fantana cu Pești un barbat care intrase sa faca baie, in ciuda frigului de afara. Omul și-a lasat hainele pe margine și s-a balacit in voie.

- Un barbat a intrat in apa fantanii cu pești din Timișoara și a inceput sa se spele, sambata seara. Oamenii aflați la plimbare se uitau nedumeriți sau filmau scena. A fost nevoie de intervenția Poliției locale și a unui echipaj de la ambulanța pentru a-l ridica pe om din centrul orașului, acolo unde…

- Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcau a anunțat finalizarea lucrarilor de reabilitare a Fantanii cu peșți, din Piața Operei. A fost ultimul proiect abandonat, preluat de administrația actuala de la fosta, care a fost dus la final, a precizat oficialul. La inceput de iarna vom avea din nou o fantana arteziana…

- Dorința consilierului local liberal Simion Moșiu, de a vedea din nou funcționala Fantana cu Pești din centrul Timișoarei, e aproape de realizare. Vestea cea buna a fost anunțata de colegul sau de partid, viceprimarul Cosmin Tabara, la ceas de seara. In continuare e ”ascunsa” dupa panourile de protejare…

- Unul dintre cele mai cunoscute simboluri din zona centrala a Timișoarei, Fantana cu pești, a intrat in reabilitare in luna iunie 2019, iar lucrarile ar fi trebuit sa fie gata in 10 luni. 40 de luni mai tarziu, șantierul este aproape de a fi inchis. „Fantana cu pești, un simbol al Timișoarei, este aproape…

