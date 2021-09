Un bărbat a ținut cadavrul mamei lui în pivniță timp de un an pentru a beneficia de pensia ei Un barbat a ținut cadavrul mumificat al mamei sale intr-un subsol timp de mai bine de un an și a continuat sa primeasca pensia acesteia, a comunicat poliția din Austria, citata de BBC. Potrivit informațiilor existente la dosar, femeia de 89 de ani, care ar fi avut demența, ar fi murit din cauze naturale in iunie […] The post Un barbat a ținut cadavrul mamei lui in pivnița timp de un an pentru a beneficia de pensia ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un barbat a ascuns trupul mumificat al mamei sale intr-o pivnița. Trupul a stat aproape un an in pivnița. Fiul ei, in varsta de 66 de ani, este acuzat ca i-a ingropat ramașițele in pivnița. Suspectul ar fi afirmat ca l-a anunțat pe fratele sau ca mama sa se afla la tratament intr-un spital.

