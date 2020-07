Un bărbat a terorizat un sat întreg Un barbat din localitatea doljeana Celaru isi terorizeaza familia, dar si consatenii. Oamenii spun ca acesta este cunoscut ca avand probleme de sanatate mintala. Din aceasta cauza, barbatul face mai tot timpul scandal, isi agreseaza familia si vecinii. Saptamana trecuta, barbatul si-a batut parintii. Nu le-a dat pace nici fratelui si sotiei acestuia, dar nici vecinilor din satul Ghizdavesti. „Noi traim in teroare. El este bolnav. A fost intrenat la nebuni. In ultima vreme nu si-a mai luat tratamentul si spune ca ne omoara. A venit in casa peste mine si sotia mea, ne-a lovit. I-a batut pe parinti.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

