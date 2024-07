Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat caruia nu i s-a permis sa absolve facultatea timp de 41 de ani din cauza unei facturi neplatite de 64,80 de lire sterline (77 de euro), pe care trebuia sa o plateasca din cauza unui papagal, a reușit in sfarșit sa termine oficial universitatea in aceeași zi in care a absolvit și fiul lui,…

- Rasturnare de situație in dosarul interlopului care i-a spus artistei Lidia Buble sa dea șpaga agenților de circulație: instanța a decis ca barbatul este nevinovat, deși a comis o infracțiune, așa ca dosarul a fost inchis definitiv.

- Guvernul elen a introdus saptamana de lucru de șase zile, motivand ca este necesara o astfel de masura din cauza populației in scadere și a lipsei muncitorilor calificați, relateaza The Guardian.Companiile din țari din intreaga lume ar putea sa ia in considerare implementarea saptamanii de lucru mai…

- Veronica Berar a absolvit facultatea la varsta de 61 de ani, cu 10 pe linie. Femeia este șefa de promoție a Facultații de Zootehnie și Biotehnologii, specializarea Piscicultura și Acvacultura din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda a fost pe lista pasagerilor care s-au trezit cu avionul anulat de compania low-cost Wizz Air. Zborul Wizz Air de la Charleroi – Bruxelles a aterizat, vineri, pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca dupa ce fusese anulat inițial de doua ori.Printre…

- Situație uluitoare pe Aeroportul Otopeni. Cursa Tarom Bucuresti-Amsterdam nu poate decola din cauza lipsei de personal pentru incarcarea bagajelor. In aceste condiții, pasagerii, printre care se numara și ministrul Marcel Boloș, sunt blocați in aeronava. Un alt pasager, realizatorul B1Tv, Ștefan Etveș,…

- Trei sortimente de taiței sud-coreeni, care se gasesc și in magazinele din țara noastra, au fost retrase de la vanzare in Danemarca, intrucat pot cauza „otravire acuta”, relateaza The Guardian.

- Liderul sindicatului lucratorilor din sistemul de sanatate din Mozambic a declarat ca oamenii mor in timp ce personalul medical isi continua greva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Peste 50.