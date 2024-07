Stiri pe aceeasi tema

- O familie primește despagubiri de 2 milioane de dolari dupa un barbat a murit la un motel din Kentucky, din cauza apei fierbinți. Majoritatea adulților sufera arsuri de gradul trei daca sunt expuși la o temperatura a apei de 65 de grade Celsius, chiar și

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) ONU estimeaza ca o curațare a Gazei de cele aproape 40 de milioane de tone de moloz va ajunge la un cost de 500-600 de milioane de dolari și subliniaza provocarea imensa a reconstrucției dupa luni de ofensiva israeliana, anunța The Guardian. Reconstrucția teritoriului…

- Un barbat a suferit arsuri pe fața și picioare, intr-un incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-o cladire dezafectata din orașul Balș, județul Olt. Pompierii spun ca, cel mai probabil, flacarile au izbucnit dupa ce o persoana a adormit cu o țigara aprinsa. Acoperișul unei cladiri dezafectate,…

- Un barbat a fost ucis dupa ce a incercat sa ajute o femeie care zacea nemișcata pe strada, in urma unui incident iscat in mijlocul unui scandal intre doua familii, scrie The Guardian. Ucigașul era chiar fratele femeii ranite.

- F. T. In dimineața zilei de marți, 28 mai a.c., polițiștii din Blejoi au fost sesizați de catre o femeie ca a fost lovita de un barbat care, ulterior, i-a distrus autoturismul. „In baza sesizarii – informeaza IPJ Prahova -, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat atat apelanta…

- Un barbat din Bucuresti a fost retinut, marti, sub acuzatia de ”violenta in familie in modalitatea tentativei de omor”, dupa ce si-a injunghiat sotia. Femeia, care este ofiter de credite la o banca, a mers la spital, s-a tratat, apoi a mers la serviciu si reprezentantii bancii au anuntat autoritatile…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care a pornit de la o oala uitata pe foc in bucataria unui apartament situat pe strada Dionisie Roman. Imediat ce au patruns in apartament, pompierii au gasit un barbat de 85 de ani, decedat. Astfel, echipajul…