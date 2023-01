Un bărbat a tăiat cu toporul o ţeavă de gaze și i-a dat foc Un barbat din Focsani a spart cu toporul ușa unui magazin, apoi a fugit. Cand au venit politistii peste el, a taiat o teava de gaz si a vrut sa provoace o explozie. Fortele de ordine au reusit sa-l imobilizeze, informeaza News.ro. ”In jurul orei 17.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in municipiul Focsani, un barbat a intrat in incinta unui magazin avand asupra sa un topor, a spart geamul usii de acces, luneta unei masini si a folosit un spray lacrimogen”, a transmis, joi seara, IPJ Vrancea. La fata locului s-au deplasat politistii de ordine publica si jandarmii, care au constatat ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

