Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritaților, alaturi de el se mai afla un barbat, care a incerca sa-l ajute pana la sosirea forțelor de intervenție, insa fara succes.La fața locului au venit serviciile de urgența cu o autospeciala de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD. In cele din urma, pompierii au reușit…

- Un barbat de 46 de ani, angajat al unei firme din Brezoi, județul Valcea, a murit sambata dupa ce a cazut de pe un utilaj forestier și a fost calcat de roata din spate a acestuia.Potrivit IPJ Valcea, un barbat de 46 de ani din comuna Malaia, angajat al unei firme din orașul Brezoi, in timp ce se…

- FOTO VIDEO| Barbat „afumat” cazut pe o strada din Alba Iulia: Intervenție prompta a paramedicilor și polițiștilor Barbat „afumat” cazut pe o strada din Alba Iulia: Intervenție prompta a paramedicilor și polițiștilor Un echipaj SMURD a intervenit, vineri la pranz, in cazul unui barbat prabușit pe strada…

- Intervenție salvatoare, marți, intr-un bloc din Satu Mare. Un barbat care suferise un AVC a fost salvat de vecinul care locuiește la etajul inferior, scrie Presa SM. Cazut la pamant, barbatul a batut in podea, lucru care l-a determinat pe vecin sa urce, sa vada ce s-a intamplat.

- Un barbat din judetul Dambovita a murit in ziua de Florii dupa ce a cazut cu motocultorul intr-un canal cu apa, in comuna Cojasca, informeaza ISU Dambovita, citat de Agerpres. Medicii ajunsi la fata locului i-au efectuat tanarului de 23 de ani manevre de resuscitare, dar acesta nu a putut fi salvat.…

- Intervenție a autoritaților in cazul unui accident rutier produs in comuna Cojasca, sat Iazu. Conform IPJ Dambovița, din primele date se pare ca un barbat, in varsta de 23 ani, in timp ce se deplasa cu un motocultor ar fi cazut intr-un canal cu apa. Pentru gestionarea situației de urgența la fata locului…

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, a supraviețuit dupa ce a cazut de la etajul al 19-lea al unui bloc din Rusia. Ce a pațit acesta in urma impactului puternic. Ce a povestit o femeie care a fost martora la cele intamplate.

- Un turist din Hong Kong a cazut in gol dupa ce franghia cu care era legat la o sesiune de bungee jumping in Pattaya, Thailanda, s-a rupt, informeaza Antena3. Barbatul, pe nume Mike, iși aștepta randul la bungee jumping dupa ce și-a vazut prietenul facand un salt reușit. Personalul a legat cordonul gros…