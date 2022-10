Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile investigheaza circumstanțele neobișnuite din jurul descoperirii unui vehicul ingropat pe o proprietate rezidențiala situata la aproximativ 50 de kilometri de San Francisco, in Atherton, California.

- Ieri, 12 octombrie, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca, cumnatul acesteia BENEA VASILE, in varsta de 67 de ani din Baia Sprie, a plecat voluntar de la o stana de oi de pe raza comunei Desești in data de 11 octombrie a.c., iar de atunci nu […] Source

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma unui barbat de 66 de ani care a plecat sa plimbe cainele și a disparut. El era in vizita la fiica lui.

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a lui LUPU DORIN, de 39 de ani, domiciliat in comuna Vatra Moldoviței, care la data de 25.08.2022 a plecat de la domiciliu fara a mai reveni pana in prezent. LUPU DORIN are urmatoarele semnalmente: culoare piele alba, inalțimea de circa 1,75-1,80,…

- Cinci persoane au fost gasite moarte intr-o casa din Bascov, județul Argeș. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca in momentul cand s-a intors la domiciliu a gasit 5 membrii ai familiei decedați, fiind vorba de soție, fiica in varsta de 5 ani, cei doi socrii și un cumnat.

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 29 iulie a.c., in jurul orei 22.00 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați de catre un medic din cadrul unei unitați spitalicești, despre faptul ca un pacient, BARBU ADRIAN VIRGIL, in varsta de 30 de ani, din orașul Bușteni ar fi plecat in mod voluntar…