- Un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Suceava, a sunat sambata seara la serviciul de urgența 112 pentru a reclama o agresiune. Mai exact, persoana in cauza a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce a fost batut de soacra. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicata și l-au gasit pe cel care ...

- Un barbat din comuna suceveana Fantana Mare a sunat la politie sa reclame ca i-au fost furati peste 40 de baloti de fan. Dupa ce politistii s-au mobilizat si au gasit balotii tot pe un teren de-al barbatului, acesta a recunoscut ca era beat si a uitat unde lasase fanul strans, scrie Monitorul de Suceava.…

- Barbatul, in varsta de 23 de ani, din Botoșana a sunat luni seara, 13 iunie, la 112, sa anunțe ca s-a urcat baut la volan in urma unei altercații cu parinții. Tanarul a solicitat sa fie oprit de un echipaj de poliție, care l-a depistat in Solca, potrivit site-ului local News Bucovina . La locul indicat…

- In viata, se mai intoarce roata. Asta s-a intamplat la Suceava, unde o femeie l-a batut pe un barbat. Disperat, omul le-a cerut ajutorul celor de la 112. Suceveanul a inceput sa se certe cu sotia sa, miercuri, in jurul orei 11.00. Cei doi se afla in proces de divort. Sotii sunt in proces de […] The…

- O femeie din comuna Vama, județul Suceava, este cercetata pentru violența in familie. Aceasta și-a batut soțul și l-a impins pe scari. Ca sa scape de furia partenerei de viața, barbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Barbatul de 41 de ani a sunat miercuri, 25 mai, la Secția 14 Poliție Rurala din…

