Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a implinit ieri, 17 martie, 42 de ani. De ziua lui, cunoscutul prezentator, actor și artist a avut parte și de momente neașteptate, chiar in traficul din București. Are permis de mulți ani de zile, dar cu toate acestea nu e ocolit de situații neplacute! Liviu Varciu a povestit ieri pe Instastory…

- Un barbat din București a convins o femeie sa ii dea 85.000 de euro, „menținand-o in eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive”, conform Poliției Capitalei.Marți, politistii din București au facut o percheziție domiciliara intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri sub…

- Liviu Negoița are o avere impresionanta, dar merge cu o mașina ieftina și murdara. Ei bine, nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro. Iata cum l-au surprins paparazzii noștri pe fostul primar al Sectorului 3 din București!

- Un accident mortal a avut loc in București, luni seara, in fața Palatului de Justiție. Un barbat in varsta de 72 de ani a fost decapitat dupa ce a fost calcat de mașina. Se pare ca batranul ar fi traversat strada (Splaiul Independenței) prin loc nepermis, in fața Palatului de Justiție neexistand trecere…

- Dosar penal pe numele unui barbat din București, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a transportat patru marocani din capitala pana in Vama Cenad. Migranții vroiau sa treaca ilegal granița in Ungaria.

- Un barbat din judetul Arad a fost amendat de politisti cu 4.000 de lei dupa ce a alarmat autoritatile sunand la 112, unde a anuntat ca o masina in care se afla o persoana a cazut in apa, la o balastiera, ceea ce a determinat mobilizarea echipelor de salvare ale Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un barbat din judetul Arad a fost amendat de politisti cu 4.000 de lei dupa ce a alarmat autoritatile sunand la 112, unde a anuntat ca o masina in care se afla o persoana a cazut in apa, la o balastiera, ceea ce a determinat mobilizarea echipelor de salvare ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.…

- Un barbat din judetul Arad a fost amendat de politisti cu 4.000 de lei dupa ce a alarmat autoritatile sunand la 112, unde a anuntat ca o masina in care se afla o persoana a cazut in apa, la o balastiera, ceea ce a determinat mobilizarea echipelor de salvare ale Inspectoratului