Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit intr-un bloc din Brașov. Incendiul s-a soldat cu ranirea unui barbat, care a suferit multiple rani. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc. Un apel la 112 semnala faptul ca un incendiu a izbucnit pe balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinte, strada…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, pe balconul unui apartament dintr-un bloc din Brasov, iar cincisprezece persoane au iesit singure din imobil. Proprietarul locuintei a suferit mai multe rani si a fost transportat la spital. Incendiul a izbucnit, miercuri seara, pe balconul unui apartament situat…

- Potrivit unui comunicat remis presei de ISU Arad, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Livada. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu... The post Doua persoane au suferit arsuri in urma unui incendiu la o casa din Livada. Proprietarul casei, transportat la spital appeared…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit luni dupa-amiaza la Rafinaria Petrobrazi. Doua dintre victime au suferit arsuri și au fost duse la spital, iar a treia a suferit un traumatism la piciorul stang și a refuzat transportul la spital

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, aseara, pentru a salva doua persoane surprinse de un incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada I. L. Caragiale din Dej. Alarma s-a dat in jurul orei 21:30, iar la fața locului au fost trimise doua autospeciale pentru stins incendii…

- Pompierii au salvat doua persoane surprinse de incediu intr-o casa din municipiul Dej (jud. Cluj). O tanara prezenta arsuri grave pe aproape tot corpul, iar un barbat care se afla in stare de inconștiența și-a revenit ulterior. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara…

- Continue reading Intervenție dramatica a pompierilor in Dej in aceasta noapte, au scos din flacari doua persoane, un barbat ajuns in stare de inconștiența și o tanara de 20 de ani cu arsuri grave pe aproape tot corpul at Info real.