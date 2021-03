Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de poliție, in timp ce desfașura activitați specifice pe DJ 174 D Dorna Candrenilor, a oprit pentru control o autoutilitara, care circula dinspre DN 17 spre satul Poiana Negrii. Procedand la verificarea conducatorului autovehiculului a constatat ca acesta este o femeie de 43 ani, din comuna…

- A furat telefonul mobil al angajatei unui magazin de telefonie mobila, iar acum risca inchisoare. Este vorba despre un barbat de 32 ani, locuitor al capitalei. Acesta nu este la prima abatere, anterior fiind judecat pentru infracțiuni analogice.

- Judecatoria Constanta s a pronuntat azi in dosarul privind accidentul ce a dus la moartea judecatoarei Mihaela Iuliana Serban, din cadrul Curtii de Apel Constanta. Azi, instanta a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta cu inculpatul Marian…

- Joe Ligon, un barbat care a fost condamnat la inchisoare pe viața in Statele Unite, la virsta de 15 ani, a fost eliberat condiționat dupa 68 de ani petrecuți dupa gratii. Contactul cu lumea exterioara, dupa aproape șapte decenii, a fost un adevarat șoc pentru fostul condamnat, care are acum 83 de ani.…

- Nicola Inquieto, afaceristul italian arestat la Pitesti in primavara lui 2018 si acuzat ca spala banii Camorrei prin intermediul firmelor pe care le avea in Arges, a fost condamnat, definitiv pe 8 februarie la 14 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel din Napoli.

- Caz revoltator in Olt. Un barbat este acuzat ca a sechestrat și violat o minora, care il ajuta la lucrul in gospodarie. Anchetatorii fac cercetari și acasa la adolescenta pentru a vedea in ce condiții traiește aceasta.

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Un barbat de 38 de ani, locuitor al capitalei, risca pana la doi ani de inchisoare pentru alerta falsa cu bomba. Acesta isi recunoaste vina si spune ca era beat cand a facut apelul la 112, transmite IPN.