Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani s a aruncat, marti seara, de la etajul 8 al unei cladiri din Timisoara, fiind ulterior preluat de un echipaj al ambulantei si transportat la spital, pentru ingrijiri medicale.Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca pe numele victimei a fost intocmit dosar penal pentru vatamare…

- In cursul acestei zile, 21.06.2022, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Timișoaran, un barabat s-ar fi aruncat de pe o cladire. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca…

- Alerta in Timisoara. Un barbat in varsta de 49 de ani, care se afla in apartament la etajul 4, al unui bloc de pe strada Izlaz, la intersectie cu strada Eternitatii, amenința ca se va sinucide. Politia este la fata locului. Vom reveni cu detalii. Imagine: arhiva Articolul Un barbat ameninta ca se va…

- Vineri seara, in jurul orei 21:30, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in zona centrala a orașului a izbucnit un scandal intre mai multe persoane. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, pe fondul unor discuții in contradictoriu,…

- Un barbat din Timisoara, in varsta de 52 de ani, a sarit, luni seara, de la etajul I al locuintei in care domicilia, fiind preluat, in stare de constienta, de un echipaj medical care l-a transportat la spital. Biroul de presa al Politiei Timis a informat ca la ora 20,00, politistii Sectiei 3 Timisoara…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara, au identificat astazi un barbat in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa noaptea trecuta in zona Iosefin. „In fapt, in data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 00:35, barbatul, prin intrebuințari de…

- *Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.*…