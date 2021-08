Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 60 de ani, din Fetesti, judetul Ialomita, se afla in vizita in zona Radauti, atunci cand a inceput sa se simta rau. In noaptea de joi spre vineri (19-20 august 2021), a ajuns de urgenta la Spitalul Municipal Radauti, deoarece prezenta dificultați respiratorii. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din Fetești, care venise in vizita in zona Radauți, a murit joi noapte in curtea secției Dermatologie a Spitalului Municipal Radauți, care funcționeaza ca zona tampon pentru pacienții suspecți de Covid-19. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Mihaela Bejinariu, ...

- Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Potrivit ISU ialomița, accidentul feroviar a avut loc la Fetești, cu puțin inainte de miezul nopții. Un tren care era in mișcare s-a ciocnit de un altul…

- Cel putin 50 de pacienti si-au pierdut viata, luni, intr-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, in sudul Irakului, potrivit AFP. Potrivit unei surse din cadrul departamentului sanitar al provinciei, incendiul a fost cauzat de explozia unor tuburi de oxigen. Sute de…

- Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis din Aalst, Belgia, au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani, care a murit in martie, din cauza Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha britanica si Beta sud-africana. “Acesta este unul dintre…

- Familia prezentatoarei de la BBC, care a murit saptamana trecuta, acuza ca aceasta a decedat din cauza cheagurilor de sange formate dupa ce s-a vaccinat cu serul anti-Covid produs de AstraZeneca, scrie The Guardian. Lisa Shaw a murit vineri, in spital, la varsta de 44 de ani. A inceput sa aiba dureri…