Un bărbat a rămas orb în urma unei operații greșite Un pacient din Slovacia a pațit una cat de buna. Așa vine vorba romaneasca. Buna nu e deloc. Omul s-a dus la spital pentru o operație la unul din ochi, cu care avea probleme serioase, un cancer care l-a tot afectat in timp, și trebuia sa suporte o intervenție chirurgicala. Numai ca, a ramas orb de-a binelea. Caci medicul chirurg, in loc sa faca operația la ochiul cu probleme, a facut la ochiul sanatos. Asta s-a intamplat la spitalul Ruzinov din Bratislava, medicul care a greșit se numește Alena și este, clar, o problema de malpraxis. Deocamdata, doctorul nu mai lucreaza cu bolnavii. I se poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient a ramas fara vedere dupa ce ochiul sanatos i-a fost indepartat gresit in locul celui bolnav in timpul unei interventii chirurgicale efectuata la unul dintre cele mai mari spitale din Slovacia. Medicul care a efectuat operatia nu se mai afla in contact cu pacienti, a declarat un purtator…

- Un barbat si-a pierdut vederea dupa ce un medic de la unul dintre cele mai mari spitale din Slovacia i-a scos din greseala ochiul sanatos in locul celui bolnav in timpul unei operatii, a relatat miercuri agentia TARS, informeaza DPA. Medicul care a efectuat operatia nu se mai afla in contact cu pacienti,…

- Medicii de la unul dintre cele mai mari spitale din Slovacia i-au indepartat, din greșeala, ochiul sanatos al unui pacient, in locul celui bolnav, in timpul unei operații. Barbatul a ramas acum complet fara vedere, a relatat miercuri agentia TARS, informeaza DPA, citata de Agerpres.Medicul care a efectuat…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri ca tara sa nu urmareste sa adere la Uniunea Europeana pe „scurtatura”, transmite Reuters. La forumul GLOBSEC 2022 de la Bratislava, Sandu a aratat ca simpla acordare a statutului de candidata nu inseamna acceptarea Republicii Moldova in UE.…

- Jill Biden, soția președintelui american Joe Biden, va vizita Romania in cadrul unui mini-turneu european, menit sa sprijine eforturile Ucrainei in razboiul cu Rusia. Ța ara noastra va fi prima vizitata, pe 6 mai. Programul include Baza Mihail Kogalniceanu, unde sunt staționate trupe NATO, apoi o deplasare…

- Hepatita misterioasa care lovește copiii cu varste pana in 10 ani continua sa incite interesul medicilor și cercetatorilor. Aceștia, impreuna cu OMS, efectueaza teste și fac monitorizari pentru a afla mai multe date despre virusul necunoscut care afecteaza copiii. Din pacate, numarul cazurilor este…

- In cazul fetiței de cinci ani, suspecta de ceea ce s-a numit ”hepatita misterioasa”, internata la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, prof. dr. Irinel Popescu face referire la hepatita B fulminanta și la faptul ca de cele mai multe ori soluția este transplantul hepatic. „Nu este singurul tip de viroza…

- Politia din Los Angeles era pregatita sa-l aresteze pe Will Smith la gala Premiilor Academiei, duminica, pentru ca l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock, a spus producatorul ceremoniei, scrie Reuters. Autoritatile nu au actionat in niciun fel pentru ca Rock a refuzat sa depuna plangere, a spus producatorul…