Stiri pe aceeasi tema

- Lamborghini a vandut 2.327 de mașini in primele 6 luni din 2018, cu 11% mai mult decat in aceeași perioada de anul trecut. Este un nou record istoric pentru italieni, a caror performanța a depașit deja vanzarile totale de acum 5 ani.

- Un schelet uman,a fost gasit agațat de un stalp de inalta tensiune de energie electrica in Italia. Descoperirea macabra a fost facuta duminica trecuta de un grup de baieți de la o asociație locala din Via Campazzino, care a anuntat imediat agenții postului de poliție Scalo Romana.

- Un schelet de om spanzurat de un stalp de energie electrica, avand in buzunar o Biblie in limba romana, a fost gasit intamplator, in Milano. Descoperirea macabra a fost facuta de un grup de...

- Romania avea in 2016 cel mai scazut numar de masini la mia de locuitori, in timp ce la nivelul Uniunii Europene media era de 505 automobile la 1.000 de locuitori, arata datele publicate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, cele mai multe…

- Italia ofera subvenții de 10 miliarde de euro pentru a ajunge la 1 milion de mașini electrice in circulație. Partidul Cinci Stele, care formeaza guvernul alaturi de Liga, a introdus in programul de guvernare...

- Europarlamentarul Gabriela Zoana apara drepturile femeilor romance care au ales sa munceasca in strainatate, atragandu-le in mod expres atenția polițiștilor italieni in legatura cu abuzurile la care sunt supuse zilnic romancele aflate la munca in Italia. In calitate de membru al Comisiei pentru…

- Autoturismele produse de Grupul Renault pe locul 3 in Uniunea Europeana la numarul de inmatriculari de autoturisme noi in primele trei luni ale anului, locurile 1 si 2 fiind detinute de Volkswagen si Peugeot Citroen. In lunile ianuarie, februarie si martie, in UE s-au inmatriculat 417.534 masini…

- Romania a avut, cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere a inregistrarilor de masini noi in Europa, in primul trimestru, dupa Ungaria (29,8%), numarul automobilelor crescand de la 22.276 in primul trimestru din 2017 la 28.643 in T1 2018, arata datele European Automobile Manufacturers Association-ACEA.…