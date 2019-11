Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, in acest caz politistii s-au autosesizat, luni, dupa aparitia unei inregistrari cu agresiunea, in mediul on-line. Intr-o inregistrare se poate observa cum o fata, care sta asezata pe jos, este lovita de o alta cu palmele peste…

- Politistii au inceput, luni, cercetari pentru lovire si alte violente in cazul unei fete in varsta de 13 ani care ar fi fost lovita, pe o strada din Slatina, de alte doua fete, tot de 13 ani, iar agresiunea a fost filmata si postata pe internet, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat de 43 de ani, din comuna Stefan cel Mare, a fost retinut de politisti si va fi prezentat, luni, instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce si-a agresat sotia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, din cauza unor conflicte in familie, pe numele…

- Circa 90.000 de persoane au primit ordin sa-si evacueze locuintele sambata seara, in conditiile in care incendiul Kincade face ravagii in comitatul Sonoma din nordul Californiei, informeaza sambata Xinhua, scrie Agerpres.

- Microbuzul de campanie al Aliantei USR - PLUS din Valcea a fost gasit vandalizat, miercuri dimineata, intr-o parcare din Ramnic, persoane necunoscute trasand mai multe dungi cu un spray cu vopsea neagra pe autocolantul aplicat pe autovehicul, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat de 35 de ani din comuna Pausesti Maglasi, banuit ca ar fi luat cu forta de pe strada o tanara de 16 ani din judetul Arges, a fost retinut de politisti, alaturi de el, in acest caz, fiind cercetati si doi tineri, in varsta de 20 de ani, din aceeasi localitate, au anuntat reprezentantii Inspectoratului…