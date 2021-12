Stiri pe aceeasi tema

- Justitia olandeza a condamnat vineri un barbat la patru ani de inchisoare pentru ca a tras mai multe focuri de arma in directia ambasadei Arabiei Saudite la Haga anul trecut, afirmand in acelasi timp ca nu a avut niciun motiv terorist, noteaza AFP.

- Un barbat din Florida care i-a atacat pe politisti cu un extinctor, o scandura si un par in timpul asaltului asupra Congresului american de pe 6 ianuarie, a fost condamnat la cinci ani si trei luni, scrie CNN. Este cea mai mare pedeapsa pronuntata pana acum in cazul atacului asupra Capitoliului.

- Polițiștii Direcției de Investigatii Criminale și cei ai Serviciului Investigatii Criminale Timiș, in cooperare cu autoritațile judiciare germane, prin rețeaua ENFAST, au reușit depistarea unui barbat de 46 de ani, in Germania, in localitatea Karlsruhe. Pe numele acestuia era emis un mandat european…

- Dupa o luna de la liberare a revenit la vechile obiceiuri: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a furat de trei ori din același magazin și a agresat doua angajate Dupa o luna de la liberare a revenit la vechile obiceiuri: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a furat de trei ori din…

- Justitia italiana a dat sambata o lovitura majora gruparii 'Ndrangheta, cea mai puternica grupare mafiota din Italia, prin condamnarea a 70 de membri ai acesteia si a altor persoane care au legaturi cu ea, in cel mai mare proces mafiot de la sfarsitul anilor 1980, informeaza France Presse preluat…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a primit in prima instanta noua ani si zece luni ani de inchisoare. Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si zece luni de inchisoare. Eduard Martin a primit tot in prima instanta cinci ani si sase luni de inchisoare. Cinci judecatori…

- Condamnat inițial la 13 de ani de inchisoare de instanța de fond, autorul omorului unui barbat din satul Gangura raionul Ialoveni, iși va petrece urmatorii 17 ani dupa gratii, dupa ce procurorii au facut apel, nefiind de acord cu pedeapsa stabilita de prima instanța.

- Justitia germana a condamnat joi un fost angajat al unei companii de securitate informatica la doi ani de închisoare cu suspendare pentru transmiterea unor date privind Bundestagul catre Rusia, informeaza AFP.Germanul Jens F., în vârsta de 56 de ani, a fost gasit vinovat de spionaj…