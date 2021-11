Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 noiembrie 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 2 perchezitii, in municipiul Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal privind o fapta…

- La data de 29 septembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții domiciliare, in Alba Iulia, pentru obținerea de probe in cadrul…

- In urma perchezițiilor din data de 5 august a.c., privind documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de fals informatic, cercetarile au fost extinse și asupra unui barbat, din județul Cluj, pentru instigare la fals informatic. Barbatul, de 41 de ani, a fost reținut, pentru 24 de…

- Joi dimineața au loc percheziții intr-un dosar de fals informatic. Mai multe persoane sunt cercetate pentru ca ar fi accesat o platforma de evidența a vaccinarilor și ar fi eliberat adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea anti Covid – 19. „In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare…