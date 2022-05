Un bărbat a murit strivit de un copac într-o pădure din județul Sibiu Pompierii militari din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgența in padurea de la ieșirea din localitatea Jina spre județul Alba, cu o autospeciala de prima intervenție și un echipaj SMURD cu medic, pentru a acorda ingrijiri medicale unei persoane prinse sub un trunchi de copac, scrie G4Media . „La fața locului, salvatorii au extras o persoana de sex masculin, de aproximativ 50 de ani, de sub trunchiul de copac, aceasta fiind inconștienta, in stop cardio-respirator. La acest moment se aplica manevre de resuscitare și de asemenea a fost prealertat elicopterul SMURD”, a transmis ISU Sibiu. Din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean din Ungaria, in varsta de aproximativ 55 de ani, a decedat, luni, dupa ce s-a rasturnat cu TIR-ul la volanul caruia se afla, pe DN 79A, intre localitatile Pilu si Socodor din judetul Arad. La interventie a fost solicitat si elicopterul SMURD, barbatului fiindu-i aplicate manevre de resuscitare,…

- La nivel national, in cursul zilei de ieri 21.03.2022 , pompierii au gestionat 1.854 de situatii de urgenta, 495 dintre acestea fiind pentru stingerea incendiilor. In afara acestor situatii, salvatorii au intervenit si in cazul altor 194 de interventii in sprijinul comunitatilor.Pompierii SMURD au asistat…

- Pompierii din Turda au intervenit cu doua autospeciale și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs sambata (19 martie) dupa-amiaza, la ieșirea din municipiul Turda inspre județul Alba. La fața locului echipajele de intervenție au gasit doua masini avariate. Intr-una dintre acestea, care…

- "Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale si un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la iesirea din municipiul Turda inspre judetul Alba. Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 14,50, iar la fata locului echipajele de interventie…

- Grav accident rutier sambata, la ieșirea din Turda inspre județul Alba. Potrivit ISU Cluj, o persoana a decedat. „Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la ieșirea din municipiul Turda inspre județul…

- Un incendiu a izbucnit marți, 1 martie, in incinta Liceului „Timotei Cipariu” din Dumbraveni, județul Sibiu, la panoul electric principal situat la parterul școlii, informeaza news.ro și publicația locala Ora de Sibiu . Din fericire, profesorii și elevii au reușit sa se evacueze de urgența, iar pompierii…

- Polițiștii din Alba au facut, miercuri, 9 percheziții, in județele Alba, Mureș și Sibiu la mai multe persoane banuite ca foloseau avize false pentru a transporta lemn. Acești aveau acte false pentru transportul a 6.000 de metri cubi de masa lemnoasa, scrie publicația locala Alba24. Polițiștii de la…