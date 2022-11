Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoutilitara pe DC 25 din direcția comuna Dragoiesti catre comuna Moara, un barbat a accidentat un alt barbat care se afla in spatele autoutilitarei. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru…

- Drama pe o șosea din Capitala – un tanar a sfarșit in urma unui grav accident rutier. Cadrele medicale și polițiștii au intervenit, marți seara, la locul unui accident rutier soldat cu o victima. Din pacate, pietonul nu a putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus. Accidentul…

- Doua adolescente, un tanar și un barbat au ajuns cu rani grave la Spitalul Județean dupa accidentul grav de la Vatra Dornei de vineri seara. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, in urma accidentului la aceasta unitate spitaliceasca au ajuns patru victime, respectiv…

- Un autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe raza localitații Gura Humorului, informeaza ISU Suceava. Sunt implicate doua persoane, dintre care una este incarcerata. Persoana incarcerata a fost extrasa, este inconstienta si s-au inceput manevre de resuscitare. Din nefericire, s-a declarat decesul…

- Luni seara in timp ce conducea autoturismul pe DJ 177 A, din direcția Frasin catre Stulpicani, un barbat de 20 de ani din orașul Frasin a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de o femeie de 34 de ani din orașul Frasin. Din impact a […]…

- Un tanar de 19 ani a ucis un om dupa ce, in urma unui conflict in parcarea unui restaurant din Sighișoara, a incercat sa fuga cu mașina și a dat peste 2 oameni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un tanar de 23 de ani, din Drobeta Turnu Severin, și-a pierdut viața, ieri dupa amiaza, dupa ce pe mașina lui au cazut lemnele aflate intr-un camion care s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in afara localitații Gura Vaii, pe DN 6. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier.…

- Tragedie la Gura Putnei. Un barbat de 35 de a murit iar un altul de 20 de ani se afla in stare de inconștiența dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Gura Putnei, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului un barbat…