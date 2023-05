Un bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata semnalizata […] The post Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un tren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

