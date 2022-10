Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 64 de ani și-a pierdut viața in aceasta seara, puțin dupa ora 18:00, pe autostrada A1, intre Timișoara și Arad, in zona localitații Pișchia din județul Timiș. „Conducatorul unui TIR care circula pe autostrada A1 dinspre Timișoara spre Arad, a surprins și accidentat un barbat in…

- Un barbat din Uricani, judetul Hunedoara, a murit, sambata seara, in zona de intersectie a autostrazii A1 cu A6, in apropiere de Lugoj. Mai multe echipaje de la ambulanta si pompieri au intervenit pentru salvarea victimelor. “In accident au fost implicate o autoutilitara, parcata pe banda de urgenta,…

- Accident grav, noaptea trecuta, pe autostrada A1, in apropiere de localitatea Faget din Timis. O autoutilitara care stationa pe banda de urgenta a fost lovita in plin de un TIR. Conducatorul autoutilitarei, un barbat de 54 de ani, coborase din vehicul pentru a strange o prelata. A fost strivit in momentul…

- Polițiștii Transporturi Feroviare au fost sesizați in urma unui apel 112 ca pe raza localitații Șilindru din județul Bihor, o persoana a fost accidentata de tren. La fața locului s-au deplasat și pompierii militari bihoreni dar și un echipaj SMURD, care ajunși la fața locului, aceștia au constatat decesul…

- Un barbat din Pennsylvania, SUA, care a fost sugrumat de animalul sau de companie inainte ca poliția sa-l ucida, a murit la spital, au anunțat autoritațile. Elliot Senseman, de 27 de ani, din Upper Macungie Township, a murit la Spitalul Lehigh Valley din Cedar Crest duminica, din cauza unor leziuni…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un put de evacuare a apei, care s-a deschis brusc dupa ce podeaua piscinei s-a prabusit. Sub privirile ingrozite ale celor aproximativ 50 de oameni, colegi de munca invitati la evenimentul privat, tanarul a disparut in haul care s-a deschis sub picioarele sale. Trupul…