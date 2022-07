Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit carbonizat, iar alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, luni seara, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, din judetul Iasi. ”Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca in afara localitații Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier soldat cu…

- O femeie și copilul ei au fost loviți in plin de o mașina, joi dimineața, in timp ce incercau sa treaca strada. Din nefericire, fetița, care avea 8 ani, a murit pe loc. Accidentul s-a produs in comuna Plopu din județul Prahova. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, dar și Poliția…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un deținut condamnat la 23 de ani de detenție a fugit dintr-un spital de urgența unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical. „Marți, in jurul orei 07:17 , deținutul Dinca Adrian Constantin, in varsta de 32 de ani, condamnat definitiv la o…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…

- Politistii de frontiera si salvamontistii din Maramures cauta, vineri, un cetatean ucrainean care a trecut muntii pentru a ajunge in Romania si a cerut sprijin pentru ca s-a ratacit. La cautari participa si un elicopter al IGAv, care survoleaza zona. „Politistii de frontiera din dispeceratul Inspectoratului…

- Trei oameni au murit și trei au fost raniți in urma unui accident rutier in Bacau, care a fost provocat de un șofer de 78 de ani, care conducea cu 210 kilometri pe ora pe E85, cunoscut ca „Drumul Morții”. Accidentul a avut loc langa localitatea Racaciuni. Patru mașini au fost avariate. Potrivit IPJ…