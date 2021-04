Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani a decedat la o saptamana dupa ce a fost supus unei operații de amigdalita intr-o clinica privata din Craiova, relateaza Digi24. Potrivit sursei citate, rezultatul necropsiei cu cauza morții, venit sambata, 3 martie, releva ca medicul care l-a operat i-ar fi taiat artera…

- Acuzații grave la adresa unor medici dupa ce un barbat a murit la doar o saptamana de la operația de amigdalita. Familia a depus plangere la Parchet și la Colegiul Medicilor și s-a efecutat necropsia barbatului.

- La secția ATI din Iași, de exemplu, este o situatie cu care medicii și personalul nu s-au mai confruntat de la debutul pandemiei, ce aminteste mai degraba de dramele cumplite din nordul Italiei, de acum un an, potrivit Ziarul de Iași.Pacienti COVID-19 in stare critica sunt tratati in urgenta la UPU…

- La secția ATI din Iași, de exemplu, este o situatie cu care medicii și personalul nu s-au mai confruntat de la debutul pandemiei, ce aminteste mai degraba de dramele cumplite din nordul Italiei, de acum un an, potrivit Ziarul de Iași.Pacienti COVID-19 in stare critica sunt tratati in urgenta la UPU…

- Cu pacienti in asteptare zilnic si sectia de terapie intensiva Covid plina de cateva saptamani, Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova nu mai face fata internarilor persoanelor infectate cu Sars-Cov2 care au nevoie de ATI. Saptamana trecuta doi pacienti au decedat pana sa li se gaseasca un loc in…

- Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara va fi gazda unei expoziții inedite. „Sa nu uitam sa speram, sa facem binele, sa spunem adevarul și sa cautam frumosul” este motto-ul sub care se desfașoara expoziția „Fotografie…

- Un barbat de 73 de ani a murit ieri dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani, acolo unde fusese adus in coma, fiind diagnosticat cu hipotermie severa și insuficiența respiratorie. Conform unor surse, barbatul ar fi fost gasit intr-un spațiu privat din apropierea Pieței…

- Vaccinurile trimise la Spitalul Covid din Targu Carbunești sunt insuficiente. Marți a debutat campania de vaccinare la unitatea medicala și au fost administrate peste 50 de doze de vaccine anti-COVID. Miercuri sunt programate alte 86 de vaccinari. Practic, vaccinurile se vor termina, avand in vedere…