Un bărbat a murit într-un accident produs, luni seară, între două autoturisme pe Autostrada A1 Accidentul s-a rpodus pe sensul de mers Sebes - Orastie, la trei kilometri distanta de locul unde, cu doar cateva ore inainte, a avut loc un alt eveniment rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, anunța Agerpres.

