Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 11 ani a murit inecata, in Mangalia, joi, 23 august. Copila avea un colac, insa nu a avut nicio șansa in fața valurilor și a curenți puternici. Chiar daca steagul roșu era arborat, fetița de 11 ani a ignorat avertismentul salvamarilor și s-a aventurat in mare. Aceasta a fost scoasa din…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, joi, dupa ce s-a inecat pe o plaja din Mangalia, fiind a 23-a victima ce isi pierde viata in valurile marii de la inceputul acestui sezon estival, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O nouE tragedie a avut loc pe litoral, in statiunea Olimp. Un tanEr de 18 ani s-a inecat dupE ce s-a aventurat in apa mErii. Dexi salvamarii arborase steagul roxu, tanErul a ignorat pericolul xi s-a aventurat in mare, potrivit Mediafax.

- Un tanar s-a inecat in stațiunea Olimp, dupa ce s-a aventurat in largul marii, deși erau valuri, iar salvamarii arborasera steagul roșu. Echipajele medicale sosite de urgența la fața locului nu l-au mai putut readuce la viața pe baiatul de 18 ani. Salvamarii au observat, marți dimineața, ca un tanar…

- Butoiul are o capacitate de 2 tone, un diametru de un metru si o adancime de 2,5 metri, a declarat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea, pentru Agerpres. Se pare ca cele doua persoane au cazut in butoi dupa ce s-ar fi aplecat deasupra acestuia si au ametit din cauza vaporilor emanati in…

- Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina la o persoana aflata in pericol de inec pe plaja Modern din Constanta, la fata locului deplasandu-se un echipaj SMURD de tip C.Salvamarii spun ca o persoana aflata in mare…

- Duminica la pranz, pompierii de la Detasamentul Bacau au fost solicitati sa intervina in comuna Motoseni, in zona barajului, pentru cautarea unui barbat, in varsta de 52 de ani. Acesta intrase in apa raului Zeletin ca sa se racoreasca si nu a mai iesit la suprafata. Salvatorii au mers la fata locului…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost gasit mort marti dimineata in vestul Frantei, inecat in masina sa, in conditiile in care ploile "diluviene" continua sa cada asupra unei parti a tarii, relateaza AFP. Potrivit primelor elemente ale anchetei, victima ar fi pierdut controlul vehiculului care s-a…