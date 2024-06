Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, polițiștii Secției 14 Rurale Peciu Nou au fost sesizați ca in zona podului din Șag un barbat a intrat in raul Timiș pentru a recupera mai multe articole de pescuit, iar din cauza curenților nu a mai ieșit la suprafața.

- Incident tragic in fața unui bloc din orașul hunedorean Hațeg. Un barbat care se urcase intr-un cireș a murit dupa ce a cazut de la aproximativ 12 metri inalțime. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție și Ambulanța. „Ca urmare a sesizarii, polițiștii care…

- Tragedie intr-o comuna din Suceava. Un barbat a murit sub ochii localnicilor, dupa ce s-a inecat cu mancare. Victima se afla pe terasa unui local, cand a mușcat dintr-o bucata de carnat și s-a inecat. Doua femei, martore la incident, au sunat la 112 sa ceara ajutor. Cadrele medicale venite de urgența…

- Tragedie, marți seara, la bazinul de inot din zona Dacia din Timișoara. Un barbat in varsta de doar 31 de ani a murit in timp ce inota. Cei prezenți l-au scos din apa și au incercat sa-l resusciteze pana la sosirea echipajelor de urgența, insa fara succes. „La data de 28 mai, in jurul orei […] Articolul…

- Moarte teribila pentru un barbat care lucra la o stana din Timiș, in apropiere de Lugoj. Acesta a murit dupa ce ar fi baut o soluție care era folosita la deparazitarea ovinelor. Tragedia a avut loc in zona localitații Crivobara. „La data de 24 mai a.c., in jurul orei 13:23, polițiștii municipiului Lugoj…

- Tragedie in a treia zi de Paște, in orașul constanțean Ovidiu. Un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la o inalțime considerabila, de pe un pod. Totul s-a intamplat marți, 7 mai. La locul incidentului cu urmari grave au intervenit echipaje de prim-ajutor, dar, din pacate, omul nu a putut fi…

- Tragedie in aceasta dimineața, in localitatea Sabaoani, județul Neamț. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Iași, a murit dupa ce a fost lovit de tren. Incidentul a avut loc in jurul orei 05:20.

- Tragedie la vanatoare, joi seara, in zona localitații hunedorene Boholt. Un barbat a murit dupa ce arma unui coleg s-a descarcat accidental. „La data de 2 mai 2024, in jurul orei 21:55, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, de catre un barbat in varsta de 50 de ani din…