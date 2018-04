Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a avut loc in Parcul Trandafirul din Resita. Potrivit Observator.tv, un batran a fost omorat in bataie cu o tabla de rummy.Din primele informatii doua persoane care jucau rummy in parc s au luat la harta din pricina jocului, ajungand sa se bata. Conflictul ar fi fost spontan, spun…

- Pe timpul slujbelor de Inviere, 56 de romani au fost asistați medicali la fața locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre aceștia au fost transportați la spital. La lacașurile de cult nu s-au inregistrat incendii, transmite Inspectoratul Roman de Urgența.

- Un accident deosebit de grav avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 58 B, care leaga Resita de Timisoara, mai precis pe raza localitatii carasene Ghertenis. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite. Doua autovehicule, intre care un taxi, s-au lovit frontal, intr-unul din virajele Drumului Național…

- In urma topirii zapezii, zeci de localitați sunt afectate de șuvoaiele de apa ce nu par a se opri prea curand. In Teleorman, un barbat a murit dupa ce a cazut in apele paraului Burdea, care s-a umflat ca urmare a precipitațiilor și a topirii rapide a zapezii in localitatea Balaci.

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit in noaptea de luni spre marti, dupa ce tirul pe care il conducea a fost implicat intr-un accident pe Autostrada A1, in apropierea localitatii Traian Vuia, din Timisoara, relateaza Agerpres.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 80, fiind confirmat inca un caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, care avea si alte probleme de sanatate.

- La solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Institutia Prefectului Caras-Severin a organizat, luni-dimineata, de la ora 10.00, o sedinta in cadrul careia s-au prezentat si aprobat masurile ce trebuie luate pentru prevenirea aparitiei și extinderii…

- Un barbat de 45 de ani, angajat al unei societați de exploatare a lemnului, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa doboare cu un fierastrau electric un copac. „Evenimentul s-a produs luni, 22 ianuarie 2018, in jurul orei 11, fiind implicat un angajat, (fasonator mecanic), in varsta de 45 de ani al…