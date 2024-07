Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Linguanotto, cofetarul italian care a reinventat dulciurile, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. A pierdut lupta cu o boala grea. El a fost recunoscut drept unul dintre „parinții” tiramisului.

- Mircia Acatrinei, membru al PSD, a murit la doar o luna dupa ce fusese reales pentru al șaselea mandat consecutiv, informeaza Monitorul de Botoșani.Mircia Acatrinei a condus destinele comunei Coșula timp de cinci mandate, incepand din anul 2004 pana in 2024. Inainte de a fi ales primar, el a ocupat…

- Un barbat in varsta de 80 de ani, din comuna argeșeana Malureni, a murit, joi, dupa ce a fost atacat de un caine. Din cate se pare, patrupedul a scapat din țarcul lui și l-a mușcat pe barbat de picior, secționandu-i o artera. In urma sangerarii masive, barbatul a decedat. ”In ziua de 4 iulie […]

- Intr-un incident tragic petrecut in localitatea Malureni din județul Argeș, un barbat in varsta de 80 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost atacat de un caine de talie mare. Victima a avut parte de un sfarșit tragic.

- Un barbat de 80 de ani, din Malureni, judetul Arges, a murit dupa ce a fost muscat de picior de un caine de talie mare in curtea unei vecine. Barbatul fusese chemat de vecina sa o ajute cu sacrificarea unor pui, cand a scapat cainele si l a atacat pe octogenar. Politia Arges a fost sesizata, joi, ca…

- Doi romani au fost impuscati in Spania in plina strada, sub ochii ingroziti ai martorilor, care au filmat intreaga scena. Unul dintre ei a murit pe loc, iar cel de-al doilea, fratele sau, este in stare grava.

- Scene greu de privit au avut loc in Spania, acolo unde doi frati romani au fost impuscati in plina strada, sub ochii ingroziti ai martorilor. Atentie, urmeaza imagini cu un puternic impact...

- Francoise Hardy, cantareața din Franța de renume internațional și muza a modei, a murit la varsta de 80 de ani. Artista suferea de ani de zile de o boala incurabila. Boala de care a murit Francoise Hardy Fiul cantareței franceze, Thomas Dutronc, a anunțat moartea artistei pe retelele de socializare:…